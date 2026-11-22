Il Comune alza le mura. Già adesso è un fortilizio: “Ci sono state intrusioni, molto mirate ad alcuni computer - rivela il sindaco - ma le difese hanno retto”.

Solo che oggi le intrusioni stanno diventando attacchi: grande distribuzione, voli aerei, persino scuole.

Dunque?

“Ho chiesto alla Provincia - rivela Claudio Corrarati - di aprire un confronto immediato tra noi con anche l’Asl. Dobbiamo alzare le difese”. Ecco il punto: muoversi come si è fatto finora, pur bene dato il contesto, non basta più, perchè il contesto è cambiato. E le centrali degli hacker si sono fatte più sofisticate e globali.

Dunque, sindaco?

“Noi siamo gli unici, soli tra i 115 municipi altoatesini, a dover tener conto del Nis 2”.

Sarebbe?

“La nuova direttiva Ue in termini di sicurezza informatica”.

Che significa per il Comune?

“Una questione di integrazione tecnologica ma soprattutto di costi. Per questo abbiamo subito chiesto un colloquio con Palazzo Widmann. Il problema non può essere solo nostro. Anche per la ragione che si tratta di costi importanti”.

In che misura?

“Abbiamo previsto che l’investimento necessario per aggiornare la cyber security è tra il milione e mezzo e il milione e 800mila euro”.

Dunque, quali sono le direttrici su cui intende muoversi?

“Una di tipo economico. L’investimento è necessario e noi lo metteremo sul tavolo. Certo, ci aspettiamo il supporto della Provincia visto che nel capoluogo operano tutte le centrali amministrative. Poi di tipo tecnologico”.

Un problema?

“Ci sono gli strumenti per agire in fretta. Importante che si abbia la possibilità di acquisirli senza far saltare i bilanci”.

Che tipo di attacchi vede dentro gli ultimi episodi che hanno toccato sfere anche della vita quotidiana delle persone?

“Sto sul punto: sono anche attacchi con lo strumento della paura. E’ evidente che, pur non facendo esplodere bombe né sugli aerei ne sulle scuole, si sta comunque ottenendo il risultato di far vivere nell’ansia milioni di italiani.

E non solo. Così che un primo risultato, da parte di queste centrali, possiamo dire che sia stato i raggiunto. Anche se, proseguendo con le minacce ma senza reali azioni, gli stessi hacker rischiano di fallire. In questa fase, intendo”.

E poi?

“Meno vagamente è chiaro che attacchi come abbiamo visto anche in passato, hanno nel concreto un obiettivo evidente: i dati. I dati nei nostri computer”.

Con che conseguenze?

“Che più grande è la struttura minacciata e qui penso anche al nostro Comune, ma pure alle Asl o alle grandi aziende, più vasto è il patrimonio di dati protetti dalle amministrazioni e più attrattivo, dunque, l’obiettivo degli hacker stessi che provano a violare i sistemi”.

Cosa sono i dati?

“Un esempio: il nostro petrolio”.

Intende una delle cose più preziose, un asset strategico?

“Assolutamente. I dati sono il tesoro. Non solo del Comune, di ogni azienda. Tengono dentro dati personali, indirizzi dei collaboratori, situazioni finanziarie, chiavi d’accesso ad altri dati, come le password dei clienti delle banche”.

E per un Comune?

“Tutte le nostre strategie, le mail personali, in progetti in costruzione, le movimentazioni di denaro, i codici, i numeri personali. Sarebbe come mettere in mano ad un criminale le chiavi di ogni stanza. E senza agenti di protezione”.

Per questo va investito un cyber sicurezza?

“Si deve comprendere che quello fatto finora su questo terreno può non bastare più ne oggi ne soprattutto domani, visto il livello di sofisticatezza raggiunto dagli hacker che si muovono all’Interno dei sistemi internet che oggi sono diventati la maggioranza della connessioni in ogni settore”.

Questa nuova capacità di penetrazione va contrastata in ogni modo?

“E certo. Anche preparandoci a spendere più di quanto è già stato fatto finora. Se si aggiornano gli attaccanti, i difensori devono farlo di più”. (p.ca.)