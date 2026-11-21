Non basta più proteggere un computer. La posta in gioco è la continuità di un’impresa, la fiducia di chi affida i propri risparmi a una banca, la capacità dei servizi pubblici di funzionare senza interruzioni. È il filo conduttore emerso dal Cybersecurity Talk promosso dal quotidiano «Alto Adige», nella sala Donatini di Bolzano: un confronto tra ricerca, istituzioni e sei realtà impegnate nella protezione dei sistemi digitali.

A cambiare le regole è soprattutto l’intelligenza artificiale. Strumenti capaci di rendere più credibili le truffe, moltiplicare i tentativi di intrusione e accorciare i tempi di preparazione degli attacchi. «Ha risolto tanti problemi agli attaccanti e complicato la vita a noi difensori», ha osservato Massimiliano Ricci di Raiffeisen. Francesco Ortesta di Sparkasse ha richiamato la rapidità con cui possono essere sviluppate nuove offensive, mentre Davide Deidda, amministratore delegato di Enwenta, ha segnalato un’accelerazione del fenomeno.

Il tema non riguarda soltanto gli specialisti. Come ha avvertito Stefano Poda di Konverto, non basta disporre di un estintore per essere preparati a un incendio: la capacità di reagire va allenata attraverso verifiche e simulazioni, prima che un incidente costringa a fermare il lavoro. Un principio che vale anche per le piccole imprese, spesso convinte di non essere abbastanza grandi da attirare i criminali. In realtà, come hanno spiegato Carlo Tovazzi di Sidera e Nadia Bertone di ACS, gli attacchi possono procedere «a strascico», cercando vulnerabilità ovunque si presentino.

La risposta richiede metodo. Tovazzi ha insistito sui controlli regolari e sul supporto di interlocutori qualificati. Bertone ha invitato le aziende a costruire una tabella di marcia, individuando priorità e risorse da destinare alla protezione. La sicurezza, insomma, non si esaurisce nell’acquisto di un programma: entra nelle scelte organizzative, nella formazione e nella gestione del rischio.

Particolare attenzione è stata dedicata al settore bancario. Ortesta ha illustrato l’impegno di Sparkasse nell’innovazione tecnologica, citando anche le soluzioni quantistiche. Ricci ha richiamato tre fronti della strategia Raiffeisen: strumenti per pagamenti più sicuri, procedure interne più efficaci e personale preparato. Perché l’inganno può arrivare anche attraverso una telefonata che riproduce la voce di una persona conosciuta.

Ad aprire il confronto è stato il direttore Valentino Beccari, che ha sottolineato il valore dell’informazione davanti a minacce capaci di incidere sulla vita quotidiana. Tra i presenti il sindaco Claudio Corrarati e il questore Giuseppe Ferrari; il contributo accademico è stato affidato al professor Fabio Massacci dell’Università di Trento.

Il messaggio comune è netto: nessuna difesa è definitiva. Ma investire, verificare i sistemi e preparare le persone può fare la differenza tra un tentativo di intrusione e un’emergenza capace di bloccare un’intera attività.