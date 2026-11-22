Dagli impianti di refrigerazione della grande distribuzione alle reti delle istituzioni pubbliche, ogni sistema connesso può diventare un bersaglio. Le recenti incursioni degli hacker dimostrano come anche infrastrutture apparentemente lontane dal mondo digitale possano nascondere vulnerabilità con conseguenze concrete sulla vita quotidiana. Ne parliamo con Barbara Russo, docente alla Libera Università di Bolzano, esperta del settore, per comprendere meglio rischi, criticità e possibili contromisure.

“Se siamo indifesi? No. Ma certe difese sono penetrabili…”: no, non è un comandante di battaglione in un briefing con i suoi a presidio di una trincea in prima linea, è quella linea di demarcazione che traccia invece il confine tra il contrasto alle truppe degli hacker e le fragilità di alcuni sistemi interni alle reti. Anche sociali e non solo economiche.

Per dire: quanto accaduto agli impianti di refrigerazione di una vasta geografia distributiva in Italia e in Europa, ci ha detto come i “target” degli assaltatori non siano solo quelli considerati strategici ma il tessuto quotidiano che tocca i bisogni delle persone e che, se scopertisi fragili, incidono sulla stessa percezione si sicurezza di vasti strati della società. Quasi sempre i meno attrezzati. Lei è Barbara Russo. Siede sulla cattedra di Ingegneria del software alla Lub, una delle informatiche che percorre i sentieri dei costanti aggiornamenti dei sistemi: “Una delle direttrici -spiega - lungo le quali la sicurezza può essere costantemente integrata e protetta”.

E infatti è dentro l’assenza di una procedura di riqualificazione dei collegamenti soft-ware-hardware, quelli che regolano, per stare sulla cronaca, le connessioni tra impianti di refrigerazione e il controllo Internet degli stessi che si è verificata la falla dentro la quale è stata configurata la sconnessione dei sistemi, mostrandone la fragilità. Da qui gli interrogativi sulla tenuta di altri settori, in grado a loro volta, se attaccati con la stessa virulenza, di procurare panico negli ambiti maggiormente esposti della società.

Barbara Russo, chi ha attaccato?

“Per adesso nessuna prova. Ma alcune certezze derivanti da infiniti elementi raccolti in passato”.

Vale a dire “Pare che la “firma” di questi ultimi assalti al sistema refrigerante della grande distribuzione, sia dei riconducibili a centrali molto sofisticate e documentate che non potrebbero far risalire l’azione a singoli lo a privati”.

Dunque?

“A Stati. Russia e Cina appaiono a tutt’oggi come i più indicati”.

Come se ne esce?

“Con gli aggiornamenti e con una maggiore complessità di accesso alle password”.

I primi?

“Guardo alla nostra università”.

Intesa quella di Bolzano?

“Certo. Noi, inteso come sistemi Lub abbiamo e stiamo costantemente subendo tentativi di intrusione nei nostri apparati”.

Come mai?

“Per la ragione che contengono na serie infinita e molto appetibile di dati”.

Come vi difendete?

“Da un lato con la struttura stessa degli apparati, i quali sono nati, ab initio, come legati a internet e quindi predisposti ad una integrazione interno-esterno molto solida. Poi con il constante aggiornamento”.

Come accade in automatico con i nostri cellulari?

“Più o meno. Infatti i cellule sono aggiornati proprio per rendere sempre più difficile la penetrazione dall’esterno delle chat e dei documenti. Gli aggressori di aggiornando sempre e dunque le difese dovrebbero fare altrettanto”.

E le password?

“A loro volta sono chiamate ad essere il più complesse possibile. Nel senso che a maggiori ostacoli tra lettere e numeri corrisponde una altrettanto complessa capacità di penetrazione degli hacker”.

Starebbe qui anche la ragione della vulnerabilità dei sistemi di refrigerazione appena attaccati in Europa?

“Soprattutto qui. Si tratta di sistemi nati per essere meccanici, quindi molto hardware. Per poi, negli anni, essere a loro volta agganciati a internet per renderli più facilmente gestibili da remoto e anche per risparmiare sul personale”.

Questo cosa ha comportato?

“Che le operazioni su questo software, come dire: aggiunto, vengono compiute spesso dagli stessi tecnici addetti agli impianti di refrigerazione, insomma non da esperti informatici.

Con la conseguenza che i sistemi di difesa rispetto alle penetrazioni sono abbastanza elementari, sia come loro configurazione, che anche rispetto al disegno alfanumerico delle password”.

Intende dire che erano troppo semplici?

“Semplici perchè così i tecnici erano agevolati nella loro gestione e nell’eventuale cambio dei codici”.

Dunque gli aggressioni sapevano dove avrebbero trovato le difese abbassate?

“Certo. Si tratta di centrali molto sofisticate in grado di aggiornare costantemente i dati a disposizione”.

In questo caso?

“Esistono ricerche commissionate dagli stessi interessati che disegnano dove e come i grandi sistemi sottoposti a controllo internet, siano o meno in grado di garantire l’inaccessibilità e come intervenire per aumentarne la capacità di resistenza”.

Gli hacker hanno avuto quindi una sorta di mappa a disposizione?

“Più o meno. Ma la questione sta proprio, in linea generale, sulla intrinseca semplicità degli apparati, in particolare nelle connessioni tra la macchina, vale a dire gli impianti di refrigerazioni, e l’ aggancio a internet del sistema di controllo”.

Si è insomma presentato un varco entro cui gli assaltatori sono penetrati?

“Proprio così”.

Dobbiamo attenderci quali altri settori in procinto di essere potenzialmente attaccati?

“Quelli con la medesima fragilità informatica e tecnologica. Insomma, il problema sta nel fatto che aggiornamento, sofisticatezza degli apparati non è un aspetto marginale. Cioè il luogo dove si può risparmiare sui costi. Si è capito che ogni falla potrebbe invece farli realmente aumentare per via del fatto che quello che non si è fatto prima si dovrà fare necessariamente dopo ma quando già si è perso qualcosa”.

Che succede nella sua Lub al proposito?

“Che sta pere essere messo a disposizione un ufficio predisposto proprio alla consulenza, all’ assistenza, al monitoraggio dei sistemi informatici delle singole aziende”.

Cioè possono rivolgersi a voi per avere aiuto ?

“Corretto. Io stessa sono costantemente in contatto con le agenzie nazionali del settore. Ho colloqui quotidiani con quella della cyber security e possiamo offrire alle imprese una indicazione per un costante aggiornamento delle reti di protezione, per la loro configurazioni e controllo”.

Come siamo messi in Alto Adige?

“Nelle istituzioni pubbliche bene, ad esempio noi, la sanità, le amministrazioni centrali. Un po’ meno le aziende”.

Tutte?

“In particolare le garanzie informatiche di difesa scendono mano a mano che si scende dalle grandi, alle medie alle piccole imprese. Sia per questione di costi che anche di cultura del settore. Per questo ritengo che l’ufficio di cyber security che abbiamo costruito nel mio settore possa essere un veicolo per aumentare la percezione culturale del problema ma anche in grado di trovare risposte operative per le singole esigenze. Soprattutto a favore delle piccole imprese, quelle più esposte e spesso indifese”. (p.ca.)