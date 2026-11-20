Francesco Ortesta è Chief Information and Security Officer presso Sparkasse

Il fronte si allarga. “Ormai non sono sotto attaccato solo le banche in quanto tali ma si prova ad ingannare anche le persone”; e dunque i clienti. Sta in questa duplice azione di contrasto la nuova frontiera della cybersicurezza. E sono dunque proprio gli istituti di credito al centro di questa riqualificazione degli strumenti di contrasto, quale primo fronte strategico del sistema in trincea contro gli hacker. In questo contesto Cassa di Risparmio-Sparkasse occupa la prima linea di fila sia delle difese che delle infrastrutturazioni tecnologiche: “Si è dentro un continuo aggiornamento dei sistemi” conferma Francesco Ortesta, responsabile della divisione Information e physical security di Sparkasse.

Come guarda Cassa di Risparmio questa intensificazione degli attacchi cyber?

“Gli attacchi informatici contro banche, imprese e cittadini stanno aumentando. Inoltre, stanno diventando più difficili da riconoscere”.

Su che piano?

“I criminali non cercano soltanto di entrare nei sistemi della banca. Spesso tentano di ingannare direttamente le persone”.

In che modo?

“ Possono inviare un falso messaggio, telefonare fingendosi un dipendente della banca oppure creare un sito quasi identico a quello originale. L’intelligenza artificiale rende queste truffe ancora più credibili. Oggi è possibile preparare messaggi senza errori, imitare la voce di una persona o creare immagini e video falsi”.

Quindi per voi?

“La sicurezza informatica non riguarda quindi soltanto i computer. Riguarda anche la protezione dei risparmi; la continuità dei servizi; la sicurezza dei dati personali; la preparazione dei dipendenti; il controllo dei fornitori tecnologici; la fiducia dei clienti. Nessuna banca può promettere che un attacco non riuscirà mai”.

Tuttavia che fa?

“Può però adottare misure per ridurre il rischio, riconoscere rapidamente il pericolo e limitare i danni. L’obiettivo è continuare a offrire i servizi più importanti anche durante un’emergenza e riportare rapidamente la situazione alla normalità”.

Quali sono gli strumenti per garantire una sempre maggiore sicurezza delle transazioni bancarie?

“Quando un cliente effettua una transazione bancaria o paga con una carta, entrano in funzione diversi controlli. Alcuni sono visibili, come la richiesta di un codice o dell’impronta digitale. Altri lavorano automaticamente senza che il cliente se ne accorga”.

Che serve allora?

“La conferma dell’identità. Per autorizzare un’operazione, la banca può chiedere almeno due conferme differenti. Per esempio: un codice conosciuto dal cliente; il possesso del telefono registrato; l’impronta digitale o il riconoscimento del volto. Prima della conferma dovrebbero essere sempre mostrati con chiarezza: l’importo; il nome del beneficiario; il conto sul quale sarà inviato il denaro”.

E il cliente?

“Deve quindi controllare non soltanto il codice ricevuto, ma anche quanto sta pagando e a chi. La banca utilizza programmi che analizzano i pagamenti e cercano comportamenti insoliti. Il sistema può considerare sospetta un’operazione quando, per esempio: l’importo è molto più alto del solito; il beneficiario non è mai stato utilizzato; il collegamento arriva da un luogo insolito; viene usato un nuovo telefono; sono effettuati molti pagamenti in pochi minuti; è stato appena modificato il numero telefonico”.

Quindi in presenza di simili anomalie?

“La banca può chiedere un’ulteriore conferma, sospendere temporaneamente il pagamento oppure contattare il cliente”.

Per il controllo del beneficiario?

“Sui bonifici è particolarmente utile verificare se il nome indicato dal cliente corrisponde davvero all’intestatario del conto. Questo controllo può evitare: errori nell’inserimento dell’IBAN; pagamenti di fatture false; bonifici verso conti indicati da falsi fornitori; truffe compiute da persone che si fingono dirigenti, tecnici o dipendenti della banca. Un avviso di mancata corrispondenza non significa necessariamente che si tratti di una frode, ma invita il cliente a fermarsi e controllare”.

E se qualcuno che si presenta come dipendente della banca o appartenente a Forze dell’Ordine o operatore di Nexi, chiede di installare un programma o chiede di operare al posto del cliente?

“Allora è opportuno immediatamente interrompere la comunicazione e chiamare direttamente la banca attraverso un numero ufficiale”.

Le carte sono protette?

“Per le carte di pagamento vengono utilizzati diversi strumenti: chip e codice personale; conferma degli acquisti attraverso l’app; limiti di spesa; controllo degli acquisti insoliti; possibilità di bloccare temporaneamente la carta; avvisi immediati dopo ogni pagamento. Il cliente può così intervenire rapidamente quando non riconosce un’operazione”.

Basta da sola la tecnologia?

“Da sola non basta. Anche il sistema più avanzato può commettere errori. Può bloccare un pagamento legittimo oppure non riconoscere subito una frode particolarmente sofisticata. Per questo servono anche operatori specializzati, capaci di: controllare i casi dubbi; contattare il cliente; bloccare le operazioni sospette; comunicare con la banca che ha ricevuto il denaro; tentare il recupero delle somme”.

Come si configura dunque la sicurezza?

“La sicurezza nasce quindi dall’unione tra tecnologia, preparazione del personale e attenzione del cliente”.

Strategie per il futuro?

“La cybersecurity del futuro avrà tre grandi funzioni: 1. prevedere i pericoli, osservando l’evoluzione delle minacce e cercando preventivamente le debolezze; 2. reagire in tempo reale, attraverso sistemi automatici capaci di limitare rapidamente un attacco; 3. garantire la continuità, mantenendo le attività fondamentali e ripristinandole quando vengono colpite. La tecnologia sarà essenziale, ma non sufficiente”.

L’efficacia da cosa dipenderà?

“Dalla qualità dell’organizzazione, dalla preparazione delle persone, dal controllo dei fornitori e dalla capacità della direzione di considerare la sicurezza come parte integrante delle decisioni strategiche. La vera evoluzione non consisterà quindi nell’avere più programmi di protezione. Consisterà nel costruire organizzazioni capaci di adattarsi, resistere e continuare a funzionare in un ambiente digitale nel quale il rischio sarà permanente”.

Si sono registrati tentativi di intromissione?

“Non diretti ma su alcuni fornitori”.

Oggi il cliente è sicuro nelle sue operazioni?

“Sparkasse è oggi la prima banca europea ad aver aperto le porte alle tecnologie quantistiche per garantire la sicurezza delle informazioni. Il cliente e la sua tutela è il nostro pensiero quotidiano nonché l’obiettivo di ogni nostra azione. Ogni traguardo da noi raggiunto è sempre un punto di partenza e mai di arrivo”. (p.ca.)



(Francesco Ortesta è Chief Information and Security Officer presso Sparkasse)