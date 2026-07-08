Necrologie

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ANTONIO FERLAINO

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MARIAGRAZIA PAULATO IN PAVANELLO

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MARIO BOLOGNA

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ALESSIA NICOLASI

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FEDERICA LONGHIN

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MAGGIORINA MARANGONI

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VINCENZO CUDEMO

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ANTONIO EZECHIELE

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