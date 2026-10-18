BOLZANO. Paura ieri mattina, 17 ottobre, in via Torino per una donna che non rispondeva né al telefono né al citofono. Temendo un malore, è scattato l’allarme: alle 11 sono arrivati vigili del fuoco, ambulanza e polizia.

Un pompiere si è arrampicato fino alla finestra al primo piano e stava per sfondare il vetro quando la finestra si è aperta. Dietro c’era la signora, sorpresa. «Buongiorno signora, dormiva?», le ha chiesto il vigile del fuoco, sollevato di trovarla soltanto assonnata e in buona salute.

Tutto sull’Alto Adige in edicola