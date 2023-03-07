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BOLZANO. Nel settembre del 1964, in val Passiria, in una malga, la Brunneralm, sopra Saltusio, Luis Amplatz, figura storica del terrorismo separatista sudtirolese degli anni Sessanta, viene ucciso mentre dormiva da tre proiettili sparati da una Beretta calibro 9. Il suo compagno, Jörg Klotz, rimane solo ferito. Il killer è un austriaco, Christian Kerbler, agente dei servizi segreti italiani.
Ecco il podcast di Mario Cagol:
Martedì prossimo, 14 marzo, sarà disponibile una nuova puntata di “Delitti e misteri”.