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Con «Il suono delle pagine» i libri prendono vita grazie a Mario Cagol che interpreta con passione e intensità le pagine dei libri di Curcu & Genovese. Con questa nuova serie podcast ci avventuriamo nelle ombre dei «Delitti e misteri» dell’Alto Adige.

EPISODIO 1 Il giallo della Porsche nera

EPISODIO 2 Il giallo della valigia

EPISODIO 3 Siete arrivati tardi