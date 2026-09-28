Questa è la storia di Cristian, un ragazzo di vent’anni di Baselga di Piné, che improvvisamente viene colpito da una malattia che lo priva della vista. Operato più volte, alla fine riesce a recuperare solo una piccola luce per distinguere il giorno dalla notte. Ma la tragedia è talmente grande da non poter essere accettata. Lui non vuole sentirsi un disabile, si chiude in casa e crea attorno a sé una realtà parallela fatta di invidia e di autocommiserazione. Nei momenti più bui arriva al punto di pensare di farla finita.

Se non che, grazie all’aiuto di un amico, riesce lentamente a ritrovare la voglia di vivere attraverso le corse podistiche. Fino a quando, raccogliendo una sfida contro se stesso, decide di correre una 24 ore, stavolta completamente da solo. Sarà quella la più drammatica giornata della sua vita, ma la voglia di riscattarsi e l’amore per sua moglie e per le sue bambine lo salveranno per sempre.



Oggi Cristian ha 43 anni, continua a gareggiare ed è conosciuto nel mondo delle corse. Lavora come centralinista e pur essendo invalido al 100% è riuscito a realizzare molti sogni che teneva nel cassetto. Compreso questo libro.



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