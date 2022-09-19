TRENTO. Una tragedia che finisce in strage: la drammatica storia della piccola Desirè, 5 anni, trovata morta il 29 giugno 1978, a Commezzadura, in val di Sole, ai piedi del campanile della chiesa di Sant’Agata, vittima di una sorta di omicidio rituale, si conclude con un epilogo altrettanto drammatico.

È una vicenda folle, costellata di morti, tutto in nome di una setta pseudo-religiosa e familiare che porta alla pazzia i coniugi Patanè, Cesare e Margherita, fino a sacrificare la loro figlioletta.

La morte come purificazione, passo necessario per ritornare alla vita più forti e più sapienti: è questo che spinge marito e moglie, affiancati dal cognato.

L’incredibile vicenda di Desirè è uno degli episodi raccontati da Luigi Sardi nel libro «Delitti e misteri in Trentino» edito da Curcu & Genovese e che adesso è diventato un podcast grazie all'intensa interpretazione di Mario Cagol in «Il suono delle pagine».

Ecco la serie completa del podcast, sviluppato su tre puntate: dal ritrovamento della piccola Desirè alla fuga in Francia dei coniugi Patanè fino al tragico epilogo.