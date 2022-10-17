TRENTO. All’ombra delle Pale di San Martino di consuma un delitto orribile: è l’agosto del 1990 e Maria Luisa De Cia, 28 anni, viene legata, violentata, brutalizzata e uccisa. Il suo corpo viene trovato abbandonato non lontano dal sentiero che porta al rifugio Velo della Madonna.

Le indagini sono complesse, e si concentrano su un presunto cacciatore di frodo che avrebbe incrociato la donna. Ma non tutto torna, perché ci si convince che Maria Luisa conoscesse il suo assassino. Le ipotesi si rincorrono, ma quell’efferato omicidio resterà irrisolto.

La ragazza punita è uno degli episodi raccontati da Luigi Sardi nel libro «Delitti e misteri in Trentino» edito da Curcu & Genovese e che adesso è diventato un podcast grazie all'intensa interpretazione di Mario Cagol ne «Il suono delle pagine».

In questa seconda parte Mario Cagol ripercorre le fasi dell’inchiesta, destinata, purtroppo, a un nulla di fatto.

Ma ecco il podcast di Mario Cagol:

Riascolta la prima puntata