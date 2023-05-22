PHOTO
BOLZANO. Il 10 dicembre 1959 qualcosa scatta nella mente di Adolf Ausserer, 19 anni, di Faedo, frazione montana di Appiano, dove vive nel maso di famiglia. Armato di un moschetto 91 da guerra, forse ereditato dal nonno, apre il fuoco prima contro due braccianti sarentinesi del vicino maso Aufderklamm, poi contro il maso stesso. Spara in tutto una cinquantina di colpi contro la casa. Uno di questi colpisce a morte Stefan Aufderklamm.
Ecco il podcast di Mario Cagol:
Martedì prossimo, 30 maggio, sarà disponibile una nuova puntata di “Delitti e misteri”.