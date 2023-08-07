È la mattina del 21 ottobre 1953 quando Franz Girtler, contadino di Scaleres di Racines, nell'Alta Val d'Isarco, inizia a scavare in una cantina del suo maso, il Lenznerhof.

Vuole sotterrare le patate in vista dell’inverno. Pochi colpi di pala e incontra qualcosa: è una scarpa. Prosegue a scavare, stavolta con estrema attenzione. E comincia a vedere delle ossa. Sono ossa umane. E nel cranio dello scheletro così rinvenuto verrà trovata una pallottola calibro 7,65.

Ecco il podcast di Mario Cagol:

Martedì prossimo, 15 agosto, sarà disponibile una nuova puntata di “Delitti e misteri”.