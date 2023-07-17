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BOLZANO. Il 28 giugno 1993 un fungaiolo si imbatte, lungo un sentiero nei boschi di Costalovara, sul Renon, in un cadavere. O, meglio, in quello che resta di un cadavere.
Si tratta di un uomo, molto ben vestito ma senza documenti, deceduto, secondo il medico legale, qualche mese prima, tra febbraio e marzo dello stesso anno. Di più, non si riesce a sapere: ogni ricerca è vana, nessuno lo aveva notato, nessuno ne reclama la scomparsa.
Una disgrazia? Un suicidio? Un delitto? Il 2 luglio 1993 viene seppellito nel piccolo cimitero di Santa Maria Assunta, presso Soprabolzano. Lo ricorda una croce di legno grezzo, addossata al muro esterno della cappella. Unbekannt, recita la targhetta. Sconosciuto.
Ecco il podcast di Mario Cagol:
Martedì prossimo, 25 luglio, sarà disponibile una nuova puntata di “Delitti e misteri”.