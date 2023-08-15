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Il 16 aprile del 1981, alle nove di sera, al villaggio dell’infanzia Kinderdorf a Bressanone, viene trovato il corpo senza vita di Maria Moling, 48 anni, vigilatrice d’infanzia: “Mutti” è una “mamma” di sette bambini, è l’anima del Kinderdorf.
Strozzamento e calci in faccia, spiega impietosa l’autopsia. A ucciderla è stato Hubert Nagler, 21enne della Val Venosta, una vita familiare travagliata alle spalle.
Ecco il podcast di Mario Cagol:
I podcast di Mario Cagol riprenderanno a settembre con una nuova serie.