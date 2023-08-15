Podcast

Con «Il suono delle pagine» i libri prendono vita grazie a Mario Cagol che interpreta con passione e intensità le pagine dei libri di Curcu & Genovese. Con questa nuova serie podcast ci avventuriamo nelle ombre dei «Delitti e misteri» dell’Alto Adige, il libro di Paolo Cagnan, che racconta “i trenta casi di cronaca nera più clamorosi, misteriosi e intriganti dal dopoguerra ad oggi in Alto Adige”. Pagine che diventano un podcast-thriller da ascoltare tutto d'un fiato.

EPISODIO 1 Il giallo della Porsche nera

EPISODIO 2 La valigia

EPISODIO 3 Siete arrivati tardi (prima parte)

EPISODIO 4 Siete arrivati tardi (seconda parte)

EPISODIO 5 Agguato a Malga Saltusio

EPISODIO 6 La refurtiva

EPISODIO 7 La tela del ragno (prima parte)

EPISODIO 8 La tela del ragno (seconda parte)

EPISODIO 9 La tela del ragno (terza e ultima parte)

EPISODIO 10 Non aprire quella porta

EPISODIO 11 Pazzo d'amore

EPISODIO 12 Il messaggio dell'analfabeta

EPISODIO 13 La morte nel fiume

EPISODIO 14 Una eredità a ogni costo

EPISODIO 15 I molti nemici di "Cibalgina"

EPISODIO 16 Follia calibro 91

EPISODIO 17 Ma sei diventato matto?

EPISODIO 18 Il lupo e l'agnellino

EPISODIO 19 Il giallo della canonica (prima parte)

EPISODIO 20 Il giallo della canonica (seconda parte)

EPISODIO 21 La guerra è finita

EPISODIO 21 «No, Mirella no»

EPISODIO 22 Marmellata al veleno

EPISODIO 23 Il gioco delle tre morti

EPISODIO 24 Lo sceriffo

EPISODIO 25 Le profferte sessuali della vecchietta

EPISODIO 26 Il Gatto e la Volpe