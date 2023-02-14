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BOLZANO. Il dramma si consuma la notte tra il 1° e il 2 dicembre 1982, in una stanza dell'Hotel Péosta di Vipiteno. Lì Roberto Festinese, 44enne pizzaiolo, uccide, strangolandola con un foulard, la compagna, Emma Giraldo, 32 anni, cameriera. Ma il delitto viene scoperto a Venezia, quando dall'acqua della laguna emerge una misteriosa valigia: dentro, avvolto in sacchi di plastica, il cadavere di Emma Giraldo. Ma come è arrivato nella laguna di Venezia da Vipiteno?
Ecco il podcast di Mario Cagol:
Martedì prossimo, 21 febbraio, sarà disponibile una nuova puntata di “Delitti e misteri”.