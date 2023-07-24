Podcast

Con «Il suono delle pagine» i libri prendono vita grazie a Mario Cagol che interpreta con passione e intensità le pagine dei libri di Curcu & Genovese. Con questa nuova serie podcast ci avventuriamo nelle ombre dei «Delitti e misteri» dell’Alto Adige, il libro di Paolo Cagnan, che racconta “i trenta casi di cronaca nera più clamorosi, misteriosi e intriganti dal dopoguerra ad oggi in Alto Adige”. Pagine che diventano un podcast-thriller da ascoltare tutto d'un fiato.

EPISODIO 1 Il giallo della Porsche nera

EPISODIO 2 La valigia

EPISODIO 3 Siete arrivati tardi (prima parte)

EPISODIO 4 Siete arrivati tardi (seconda parte)

EPISODIO 5 Agguato a Malga Saltusio

EPISODIO 6 La refurtiva

EPISODIO 7 La tela del ragno (prima parte)

EPISODIO 8 La tela del ragno (seconda parte)

EPISODIO 9 La tela del ragno (terza e ultima parte)

EPISODIO 10 Non aprire quella porta

EPISODIO 11 Pazzo d'amore

EPISODIO 12 Il messaggio dell'analfabeta

EPISODIO 13 La morte nel fiume

EPISODIO 14 Una eredità a ogni costo

EPISODIO 15 I molti nemici di "Cibalgina"

EPISODIO 16 Follia calibro 91

EPISODIO 17 Ma sei diventato matto?

EPISODIO 18 Il lupo e l'agnellino

EPISODIO 19 Il giallo della canonica (prima parte)

EPISODIO 20 Il giallo della canonica (seconda parte)

EPISODIO 21 La guerra è finita

EPISODIO 21 «No, Mirella no»

EPISODIO 22 Marmellata al veleno

EPISODIO 23 Il gioco delle tre morti