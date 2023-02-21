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BOLZANO. Lo hanno chiamato "il mostro di Merano", il "Serienkiller". Ferdinand Gamper, contadino 39enne della Valpassiria, ossessionato da molti fantasmi, dall'odio etnico alle spinte pantirolesi, per poco meno di un mese, dall'8 febbraio al 1° marzo 1996, getta nel terrore Merano. Sei vittime, uccise con una carabina calibro 22 modificata. Per gli inquirenti, una corsa contro il tempo. Fino al tragico epilogo.
Ecco il podcast di Mario Cagol:
Martedì prossimo, 28 febbraio, sarà disponibile una nuova puntata di “Delitti e misteri”.