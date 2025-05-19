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Con «Il suono delle pagine» i libri prendono vita grazie a Mario Cagol che li interpreta con passione e intensità. Con questa nuova serie podcast ci avventuriamo nelle ombre della «Trilogia in giallo», il libro di Paolo Cagnan, che racconta tre casi clamorosi avvenuti nella nostra regione. Pagine che diventano un podcast-thriller da ascoltare tutto d'un fiato.
Tre storie legate da un unico filo conduttore: il mistero. Tre casi raccontati con lo stile dei grandi gialli, e con molti particolari inediti. A cinque anni di distanza dal fortunato "Delitti & Misteri", una "Trilogia in giallo" da leggere tutto d'un fiato.
LA MOTOSEGA: POVERI DIAVOLI - PRIMA PARTE