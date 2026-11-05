BRUXELLES - "Non credo che abbiamo mai visto prima un simile livello di coordinamento". Lo ha detto al Financial Times l'Ad diAir France-Klm,Ben Smith, commentando l'ondata di allarmi bomba su numerosi voli in Europa negli ultimi giorni. Smith ha precisato che il gruppo non è stato finora preso di mira dalle minacce. Gli episodi non dovrebbero dare ai passeggeri "alcun motivo per rallentare o ridurre i propri programmi di viaggio". "Siamo piuttosto fiduciosi di avere tutto ciò che serve per garantire un impatto minimo o nullo sulle nostre operazioni", ha aggiunto, assicurando che il gruppo mantiene "sempre il massimo livello di vigilanza".



