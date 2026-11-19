BRUXELLES - Il rapimento e larussificazioneforzata dei bambini ucraini sono stati al centro della conferenza 'Il rapimento di minori come crimine di guerra' tenutasi oggi al Comitato europeo delle Regioni, un palcoscenico scelto per lanciare l'allarme su "una deportazione forzata simile a quella fatta dai nazisti in Germania nei confronti dei polacchi".

"La Russia trasferisce dall'Ucraina i bambini per fargli il lavaggio del cervello e far loro dimenticare il loro Paese d'origine", ha spiegato Kseniia Koldin, ragazza ucraina che nel maggio del 2023 ha salvato da un 'campo scuola' il fratello, rapito dai russi nell'estate del 2022. "Quello messo in atto da Mosca è un rapimento sistematico", ha sottolineato Kseniia. Presente alla conferenza ancheBarbara Paciorkiewicz, donna polacca rapita dai nazisti e portata in Germania nel 1939. "I tedeschi prendevano prima i bambini dagli orfanotrofi, e poi anche dalle case. Io sono stata portata via a mia nonna, che da un giorno all'altro non mi ha più trovato", ha raccontato Paciorkiewicz.

"Inizialmente volevano farci fare dei test medici, ci punivano per ogni parola detta in polacco e ci preparavano alla 'germanizzazione'. Alla fine ci hanno affidati a delle famiglie tedesche", ha ricordato, per poi sottolineare: "purtroppo80 anni dopovediamo che la storia si ripete, con i russi che portano via i bambini dell'Ucraina". Nel corso della conferenza al Comitato Ue delle Regioni è stato inoltre presentato il libro 'I bambini polacchi rubati', testo in cui una delle autrici - Monika Sieradzka - ha raccontato la storia di Barbara Paciorkiewicz. "Ho iniziato le mie ricerche 12 anni fa: quando si parla della seconda guerra mondiale si pensa alle grandi battaglie, non ai bambini, ma anche questo è stato un crimine di guerra. Quello che sta accadendo con i bambini in Ucraina? Sì, penso che sia molto simile a un genocidio. C'è l'intenzione di distruggere una categoria di persone solo per la loro provenienza", ha detto Sieradzka.