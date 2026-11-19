BRUXELLES - La Commissione Ue ha rilevato il 22 ottobre una campagna informatica generata tramiteintelligenza artificiale, confermata il 26 ottobre dopo una prima indagine. Lo ha detto un portavoce dell'esecutivo Ue, confermando anticipazioni media di oggi. Sono state "temporaneamente disattivate, a titolo precauzionale, diverse applicazioni, la maggior parte delle quali è stata nel frattempo ripristinata". Le indagini sono "ancora in corso" per verificare l'attribuzione dell'attacco. "Non abbiamo riscontrato prove di una violazione dei dati che abbia interessato il personale della Commissione nel complesso", ha aggiunto poi il portavoce.

Il portavoce ha precisato che la Commissione non intende "quantificare la portata e l'estenzione dell'attacco", definito "una campagna" composta da "una serie di incidenti", né fornire indicazioni sulla sua attribuzione, ancora oggetto di indagine. Per condurre l'operazione sarebbe stato utilizzato "uno strumento di intelligenza artificiale disponibile al pubblico", potenzialmente impiegato per individuare vulnerabilità. "Ne siamo consapevoli - ha spiegato il portavoce - proprio a luglio abbiamo presentato un piano d'azione su cybersecurity e intelligenza artificiale, il che dimostra che siamo ben informati su ciò che accade intorno a noi. Di recente si sono verificati numerosiattacchi informatici su scala globale e, naturalmente, nessuno ne è immune. Gli strumenti basati sull'intelligenza artificiale possono essere impiegati e utilizzati in modo improprio per individuare vulnerabilità; possiamo quindi confermare che, in questo caso, sono stati utilizzati strumenti di intelligenza artificiale".

LaCommissionenon ha fornito dettagli sulle contromisure adottate, per non comprometterne l'efficacia, assicurando di aver seguito le procedure previste e di non aver tentato di nascondere l'accaduto. "Molti elementi sono stati circoscritti", ha aggiunto il portavoce, escludendo che, per quanto a sua conoscenza, siano state avanzate richieste di riscatto.

