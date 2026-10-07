BRUXELLES - L'Ue sta preparando "le cosiddette misure di salvaguardia che limiterebbero le importazioni di veicoli ibridi cinesi nel blocco, nel tentativo di migliorare le relazioni commerciali". Lo riportaBloombergcitando fonti informate sul dossier. Secondo le stesse fonti la Commissione intende utilizzare i veicoli ibridi come caso pilota che, qualora avesse esito positivo, potrebbe essere replicato in altri settori in cui l'Unione rileva squilibri commerciali. Il commissario al CommercioMaros Sefcovicè atteso questa settimana a Pechino per un vertice considerato a decisivo per il futuro delle relazioni commerciali tra Ue e Cina.

