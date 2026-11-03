BRUXELLES - "In Italia abbiamo varato un "Piano casa". Il governo e il ministro Salvini si sono dati come obiettivo i 100 mila alloggi in dieci anni, ma sinceramente ritengo che possa essere raggiunto anche prima". Lo ha detto il commissario straordinario per il Piano Casa Felice Squitieri intervenendo nella Commissione speciale per la Crisi abitativa del Parlamento europeo. "Uno dei temi sostanziali per noi è quello di fare presto cioè mettere quante più persone possibile nella condizione di poter avere una casa", ha aggiunto.

