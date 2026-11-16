BRUXELLES - La Commissione europea è pronta aospitareeventuali colloqui multilaterali per la pace in Ucraina. Lo ha dichiarato la portavoce capo dell'esecutivo Ue,Paula Pinho, rispondendo a una domanda sulla possibilità di organizzare in Europa un incontro anche con la partecipazione della delegazione russa. "Restiamo disponibili a ospitare colloqui, come abbiamo già fatto in passato", ha affermato Pinho. "Siamo pronti a passare a un formato multilaterale delle discussioni", ha aggiunto, precisando tuttavia che "non sono state discusse sedi specifiche".

