BRUXELLES - "Dobbiamo concludere questo negoziato entro la fine dell'anno". Lo ha ribadito il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, nella conferenza stampa al termine del Vertice sociale tripartito, rispondendo a una domanda sulle resistenze di alcuni governi a impegnarsi sulla scadenza di dicembre per l'accordo sul bilancio Ue 2028-2034.

"Normalmente occorre circa un anno, un anno e mezzo per attuare un nuovo quadro finanziario pluriennale e questa volta ci vorrà sicuramente più tempo, perché si tratta di un bilancio davvero nuovo, modernizzato, con una nuova struttura", ha spiegatoCosta. "Non parliamo soltanto delle politiche fondate sui Trattati, della coesione e dell'agricoltura. Parliamo di competitività, sicurezza, difesa". Per questo, secondo Costa, le amministrazioni nazionali ed europee avranno bisogno di più tempo per l'attuazione. "Se non lo approviamo entro la fine di quest'anno, sarà impossibile attuare il nuovo bilancio a partire dal primo gennaio 2028", ha avvertito.

"Abbiamo una carenza di investimenti. Tutti hanno letto il rapportoDraghi", ha proseguito Costa, ricordando che "abbiamo già concluso il programma Next Generation Eu, stiamo concludendo l'attuale quadro finanziario pluriennale e tutti i bilanci nazionali sono sotto pressione". Per questo, "abbiamo bisogno del sostegno dei fondi europei per rilanciare la competitività, rafforzare la nostra sicurezza e garantire una difesa collettiva efficace per proteggere la pace nel continente europeo".

"Non possiamo permetterci di non avere un nuovo bilancio fin dal primo giorno del nuovo ciclo", ha insistito. "È difficile, certamente. È sempredifficile. Ero qui sette anni fa. Abbiamo trascorso cinque giorni e quattro notti nell'ultimo Consiglio. Ma io sono ottimista per natura", ha concluso.

