Dopo il via libera da parte dell'Eurocamera e gli Stati membri, la Commissione europea ha adottato lemodifiche mirate alla Pacper aiutare gli agricoltori ad affrontare l'aumento dei costi dei fertilizzanti trainato dalla crisi in Medio Oriente.

Le misure comprendono un regime di liquidità nell'ambito dello sviluppo rurale per il sostegno in situazioni di crisi, che può essere cofinanziato fino al 65% dalFondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) e fino al 200% dai finanziamenti nazionali. Gli Stati membri possono fornire pagamenti diretti anticipati agli agricoltori entro il16 ottobre con un tasso di anticipo maggiorato, aiutandoli a migliorare il flusso di cassa e avranno maggiore flessibilità nell'affrontare l'impatto degli elevati prezzi dei fertilizzanti, adeguando le proprie assegnazioni per i pagamenti diretti per il 2027.

Le modifiche alla Pac sono parte di un più ampio piano di aiuti immediati al comparto, che comprende anche un pacchetto di sostegno finanziario eccezionale di540 milioni di eurodalla riserva di crisi della Pac.

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