BRUXELLES - "Se i governi finanzieranno il proprio aumento della spesa senza ulteriori misure di risanamento o riforme, il rapporto debito/Pil medio europeo raggiungerà il 130% entro il 2040. Ponderato in base alle dimensioni delle economie, tale rapporto raggiungerà il 155%. Un certo risanamento di bilancio nel medio termine è inevitabile. Tuttavia, se questo dovesse avvenire esclusivamente attraverso tagli alla spesa e aumenti delle imposte, è improbabile che produca i risultati necessari." Lo ha dettoMario Draghi nella sua Letcure in ricordo dell'economista Karl Brunner alla Banca Nazionale Svizzera.

"Le riforme sovranazionali sono diventate la leva più importante per la crescita. Un piano dettagliato per l'attuazione di tali riforme è stato delineato nella relazione sulla competitività dell'Europa, e gran parte di esso è contenuto nella roadmap dell'Ue. La prima cosa che dobbiamo fare è attuare tale tabella di marcia. Ciò consentirà inoltre di finanziare gli investimenti di cui l'Europa ha bisogno nei settori della tecnologia, dell'energia pulita e della difesa in un momento di ristrettezze di bilancio".