BRUXELLES - Nel terzo trimestre del 2026, il Pil destagionalizzato è aumentato dello0,4%nell'area dell'euro e dello 0,5% nell'Ue rispetto al trimestre precedente, secondo una stima preliminare pubblicata da Eurostat. Nel secondo trimestre del 2026, il Pil era aumentato dello 0,6% nell'area dell'euro e dello 0,7% nell'Ue. Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, nel terzo trimestre del 2026 il Pil destagionalizzato è aumentato dell'1,3% nell'area dell'euro e dell'1,5% nell'Ue, dopo un +1,2% nell'area dell'euro e un +1,4% nell'Ue nel trimestre precedente.

I dati delle principali economie dell'eurozona: Pil invariato per l'Italia, lieve rialzo per laGermania, lieve contrazione per laFrancia. Nello specifico, per l'Italia si registra un Pil a+0,0%nel terzo trimestre rispetto a quello precedente. La Germania registra un+0,2%, la Spagna un+0,6%. Per la Francia segno negativo, con il Pil a -0,1%. Guardando all'area euro,nessunPaese, nel terzo trimestre, tocca il+1%del Pil.