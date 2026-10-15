BRUXELLES - La presidente del ConsiglioGiorgia Meloni,a quanto si apprende da fonti italiane, ha posto il tema della flessibilità nel corso del dibattito sulla crisi energetica al Vertice Ue. La premier ha sollevato il tema nei termini già esplicitati nella lettera alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, rimarcando come, nell'ambito delle regole fiscali, l'esecutivo debba considerare l'inflazione come fattore esterno. Nel corso del dibattito tra i 27 Meloni è stata "apertamente" appoggiata dal suo omologo greco Kyriakos Mitsotakis.

