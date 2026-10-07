BRUXELLES - È atteso domani il via libera dellaCommissione europeaalla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese sulla difesa e l'energia. È quanto apprende l'ANSA a Bruxelles da fonti informate sull'iter. La luce verde dell'esecutivo comunitario proporrà nel dettaglio al Consiglio dell'Ue di attivare la Nec che potrebbe a quel punto andare all'esame dell'Ecofin di novembre. L'Ecofin di questo venerdì a Lussemburgo, secondo le attese, deciderà invece già sull'attivazione della Nec per la Grecia.