BRUXELLES - Gli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno assicurato all'Unione europea che non prenderanno di mira le navi europee nel Mar Rosso. Lo riferisce il Financial Times, citando due diplomatici a conoscenza della questione. In una lettera inviata questo mese al servizio diplomatico Ue, i ribelli avrebbero spiegato che la loro offensiva lungo la costa meridionale dello Yemen non mira a interrompere il traffico marittimo internazionale né a compromettere la libertà di navigazione attraverso lo stretto strategico diBab al-Mandeb.Secondo Ft, il traffico container nell'area è intanto salito ai massimi da quasi tre anni.

La lettera degli Houthi al servizio diplomatico dell'Ue è stata inviata il 10 settembre, lo stesso giorno in cui i ribelli hanno conquistato il porto yemenita di Mocha, ha riferito alFinancial Timesuno dei diplomatici informati sulla vicenda. I militanti hanno poi conquistato diverse isole nel Mar Rosso e nello stretto di Bab al-Mandeb. I ribelli hanno inoltre assicurato agli Stati Uniti che non prenderanno di mira le navi americane dopo colloqui facilitati dall'Oman con l'amministrazione Trump. Il presidente americano ha detto questo mese che gli Houthi avevano contattato Washington per dire che "non vogliono combattere con noi".

La nuova offensiva degliHouthi, che ha infranto il cessate il fuoco del 2022 con l'Arabia Saudita, ha tuttavia allarmato le compagnie di navigazione internazionali, in particolare gli armatori di petroliere, ricorda Ft. Nell'ultimo mese meno petroliere hanno caricato merci nel porto saudita di Yanbu, mentre il traffico container attraverso il Mar Rosso ha raggiunto quasi il 30% dei livelli precedenti al 2023 in termini di capacità, secondo Xeneta. L'Ue sta discutendo con l'Arabia Saudita la possibilità di combinare le rispettive missioni marittime per proteggere la navigazione nella regione, hanno riferito i diplomatici. I ministri degli Esteri Ue hanno discusso questa settimana del peggioramento della situazione nel Mar Rosso, che secondo Kaja Kallas "sta già colpendo gli interessi europei". Gli Stati Uniti hanno finora respinto le richieste di Riyadh di sostenere la sua campagna contro gli Houthi, ma Washington e altri Paesi stanno fornendo sostegno difensivo. La Francia invierà truppe e sistemi di difesa al porto saudita di Yanbu, mentre Londra dispiegherà un aereo cisterna Voyager della Royal Air Force per operazioni "difensive di rifornimento in volo".