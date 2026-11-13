BRUXELLES - Il consiglio di amministrazione diNvidiaha contattato l'amministratore delegato di Arm, Rene Haas, nell'ambito della ricerca di un successore di Jensen Huang, dimessosi dopo lo scandalo legato alle sue relazioni extraconiugali. Lo riferisce il Financial Times citando fonti informate. Haas, alla guida del produttore britannico di semiconduttori controllato da SoftBank dal 2022, ha lavorato per circa sette anni in Nvidia. È uno dei diversi candidati esaminati, riporta Ft, e non è certo che riceva o accetti un'offerta. Nel frattempo, la direttrice finanziaria Colette Kress guida Nvidia ad interim.

