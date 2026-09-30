BRUXELLES - "Lo slancio attuale e l'aumento degli investimenti non si traducono ancora in forze sufficientemente operative, sostenibili e interoperabili, mentre permangono gravilacunein termini di capacità: quanto raggiunto finora, sebbene senza precedenti, non è ancora sufficiente". È l'analisi contenuta nel primo rapporto annuale sulla prontezza della difesa, redatto dall'Agenzia europea per la difesa (Eda), che l'ANSA ha potuto visionare in alcune delle sue parti. Il documento è riservato e sarà presentato, oltre che al Coreper, ai vertice dei leader Ue di ottobre.

