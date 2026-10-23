BRUXELLES - "Gli Stati membri dell'Ue sono determinati a proteggere la Corte penale internazionale e un mondo regolato dal diritto internazionale. All'Aia ho incontrato la presidente della Corte penale internazionale (Cpi) Tomoko Akane per esprimere il forte sostegno dell'Ue alla Corte, ai suoi giudici e al loro operato". Lo scrive sui suoi social l'Alta Rappresentante Ue per gli Affari esteriKaja Kallasal termine dell'incontro con la presidente della Cpi in occasione della sua visita all'Aia.

"Il Consiglio europeo - aggiunge - ha espresso profondo rammarico per l'annuncio degli Stati Uniti di imporre sanzioni contro la Cpi e ha esortato a revocarle. L'Ue dedicherà i prossimi sei mesi al dialogo, alla ricerca di una soluzione e alla valutazione di ulteriori misure che possiamo adottare per aiutare la Corte". "Il Premio Sacharov - conclude - riconosce l'opera fondamentale svolta dalla Corte penale internazionale nel dare voce alle vittime dei crimini più gravi. La Corte deve continuare a poter perseguire la giustizia in modo indipendente, libera da pressioni o intimidazioni".

