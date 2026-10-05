BRUXELLES - "L'adesione dellaMoldovaall'Ue è un obiettivo che condividiamo entrambi, sin dal nostro ultimo incontro in questa sede. La Moldova ha compiuto passi da gigante verso l'adesione. Il ritmo delle riforme a Chisinau è molto sostenuto. Il percorso europeo della Moldova è irreversibile. Allo stesso tempo, portare avanti le riforme rimane fondamentale. Come abbiamo sentito oggi, la situazione nella regione moldava della Transnistria rimane fragile. L'attuale modello economico della Transnistria non è sostenibile, il che rende ancora più importanti gli sforzi di Chisinau per la reintegrazione socio-economica. La Transnistria non diventerà un ostacolo nel percorso europeo della Moldova". Lo ha detto l'alto rappresentante UeKaja Kallasal termine del consiglio di associazione Ue-Moldova.

