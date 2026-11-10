BRUXELLES - "Queste sono settimane cruciali per l'Ucraina. È stato un piacere incontrare il ministro degli Esteri Andrii Sybiha al G7 di Parigi. A prescindere dall'esito dei negoziati di pace, l'Europa sosterrà l'Ucraina. Le sanzioni contro Mosca rimangono in vigore e saranno rafforzate. Non dobbiamo cadere nella trappola delle narrazioni russe sulle loro presunte preoccupazioni in materia di sicurezza. La NATO è un'alleanza difensiva e non ha mai minacciato la Russia. Il rispetto della sovranità, dell'integrità territoriale e del diritto di scegliere liberamente le proprie alleanze sono principi fondamentali, non merce di scambio". Lo scrive su X l'alto rappresentante UeKaja Kallas.

