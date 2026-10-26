BRUXELLES - "Abbiamo discusso anche del Medio Oriente. Vi è un serio rischio di una nuova escalation tra Stati Uniti e Iran, e un'eventuale ulteriore escalation non produrrebbe altro che dei perdenti. Gli Houthi stanno colpendo indiscriminatamente lo Yemen e l'Arabia Saudita". Lo ha affermato l'Alta rappresentante Ue per la politica estera,Kaja Kallas, al termine della riunione dei ministri della Difesa in formato E5 a Parigi. "L'operazione navale dell'Ue Aspides contribuisce a garantire il flusso di merci e petrolio attraverso il Mar Rosso. Desidero ringraziare Francia, Italia e Grecia per il loro importante contributo a questa operazione. Oltre 60 paesi hanno ormai aderito all'impegno dell'Ue contro l'imposizione di pedaggi e tariffe sulle rotte di navigazione internazionali. La navigazione deve rimanere libera da ostacoli", rimarca la capa della diplomazia Ue.

