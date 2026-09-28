BRUXELLES - "Dobbiamo restare vigili perché dalle nostre informazioni di intelligence emerge che la Russia sta pianificando ulteriori atti di sabotaggio e attacchi contro le nostre democrazie, con l'obiettivo di dividere e intimidire le nostre società e dissuaderle dal continuare ad aiutare l'Ucraina. E' qualcosa che Mosca ha in mente". Lo ha detto l'Alto Rappresentante UeKaja Kallasprima del Consiglio Ue Difesa. "L'Ucraina ha urgente bisogno di difesa aerea. Rinnoviamo l'appello a quei Paesi che dispongono di questi sistemi nelle proprie scorte affinché valutino di fornirli effettivamente all'Ucraina", ha spiegato Kallas.

