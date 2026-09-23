BRUXELLES - "Siamo profondamente preoccupati per l'escalation della Russia contro i civili e le infrastrutture civili in tutta l'Ucraina, che negli ultimi mesi ha causato un numero record di vittime, come documentato dall'ONU. Chiediamo il pieno rispetto del diritto internazionale umanitario, l'assunzione di responsabilità e la protezione dei civili. Siamo particolarmente preoccupati per gli attacchi nel Mar Nero. La Russia sta cercando di bloccare le esportazioni di cereali ucraini, mettendo così a repentaglio la sicurezza alimentare globale. Sosteniamo pertanto gli sforzi volti a raggiungere un accordo nel Mar Nero per salvaguardare la libertà di navigazione e chiediamo la protezione della navigazione commerciale e delle infrastrutture critiche". Lo ha detto l'alto rappresentate UeKaja Kallas a nome della coalizione che sostiene l'Ucraina - 51 Paesi - a margine della riunione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu sul conflitto ucraino.

