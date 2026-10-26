BRUXELLES - La commissaria Ue all'AllargamentoMarta Kosha parlato con il rappresentante del movimento degli studenti vincitore delle elezioni in Serbia Ilija Srdanović "per congratularsi per l'impressionante vittoria elettorale". "Abbiamo discusso di quanto sia importante costruire fiducia. Il popolo serbo ha dato un forte mandato per il cambiamento - scrive la commissaria sui social -. Le loro richieste per il rispetto dello stato di diritto, la lotta contro la corruzione e i media liberi sono le riforme che possono avvicinare la Serbia all'Ue. Siamo pronti a sostenere il nuovo governo serbo nel progredire sul suo cammino europeo".



