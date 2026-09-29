BRUXELLES - L'Eurocamera intitola uno dei suoi edifici a Bruxelles, di fronte all'Esplanade Solidarność, all'ex presidente del Parlamento europeo David Sassoli. "David ha presieduto quest'Aula nei mesi del lockdown, dando speranza a molti Parlamenti al di fuori dell'Ue e dimostrando che la democrazia poteva resistere anche nelle circostanze più difficili. Il suo lavoro e la sua visione dell'Ue sono una responsabilità da custodire", ha evidenziato nel discorso di inaugurazione la presidente del Pe Roberta Metsola. All'inaugurazione, tra gli altri e oltre alla moglie di Sassoli, sono presenti la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, la segretaria del Pd Elly Schlein, il vicepresidente della Commissione Raffaele Fitto, l'ex premier Enrico Letta, l'ex presidente della Commissione ed ex premier Romano Prodi, i leader dei gruppi di Ppe, Socialisti e Liberali.

"David è sempre stato al fianco delle persone più vulnerabili durante la pandemia: per lui i princìpi non dovevano rimanere parole, ma tradursi in azioni concrete", ha ricordatoMestola, per poi aggiungere: "quando nel 2021, ben prima dell'invasione dell'Ucraina, Mosca gli vietò l'ingresso in Russia, lui considerò quel divieto un motivo d'orgoglio. Ci ricordava spesso che abbattere i muri richiede molto più coraggio che costruirli". Rivolgendosi a Tajani, presidente dell'Eurocamera nel mandato precedente a quello di Sassoli, Metsola ha evidenziato: "la tua presenza, Antonio, testimonia il legame che unisce chi ha avuto l'onore di guidare questa Istituzione. Un ringraziamento speciale va a Nicola Zingaretti, alla delegazione italiana e la vice-presidente" del Parlamento Ue "Pina Picierno, per aver sostenuto con convinzione questa iniziativa". Tra i presenti alla cerimonia anche Alessandra Vittorini, moglie di Sassoli. "Intitolare un edificio a tuo marito, Alessandra, è un piccolo gesto rispetto alla grandezza della sua vita e di ciò che ci ha lasciato. Il lavoro di David per rafforzare la nostra democrazia parlamentare continua e la sua visione di un'Europa della speranza rimane la nostra bussola", ha concluso Metsola

