BRUXELLES - La Commissione europea ha approvato la registrazione dell'Oliva Alta Daunia italiana come denominazione di origine protetta. Lo comunica Bruxelles precisando che si tratta di olive da tavola intere originarie della zona settentrionale dellaprovincia di Foggia. Le caratteristiche specifiche di queste olive sono determinate in gran parte dai fattori climatici e ambientali presenti nella regione e si contraddistinguono "per un sapore erbaceo, leggermente amaro con sentori tostati". L'esecutivo europeo ricorda ancora che la coltivazione della varietà Peranzana, che fa parte dell'Oliva Alta Daunia, è storicamente legata al tessuto sociale del territorio, poiché ha svolto un ruolo significativo nello sviluppo della regione e nell'economia locale. La varietà Peranzana non è diffusa al di fuori di questa specifica regione.

