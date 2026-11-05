BRUXELLES - "Mentre la Russia continua i suoi attacchi incessanti, l'Ucraina sta per affrontare il suo quinto inverno in guerra. E mentre proseguono gli sforzi per raggiungere una pace giusta e duratura perl'Ucraina, continua anche il sostegno incondizionato dell'Ue. Oggi stiamo erogando un pacchetto di 4,36 miliardi di euro a favore dell'Ucraina". Lo annuncia su X la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. La tranche comprende 3,7 miliardi di euro relativi alla seconda tranche dell'assistenza macrofinanziaria (Mfa) concordata per il 2026 e 658 milioni di euro nell'ambito della componente "difesa" del prestito.

L'erogazione odierna a titolo di sostegno al bilancio è la seconda delle tre previste per il 2026 al fine di far fronte alle esigenze finanziarie dell'Ucraina sotto forma di assistenza macrofinanziaria, per un importo complessivo di 8,35 miliardi di euro. L'assistenza macrofinanziaria si basa su un memorandum d'intesa che definisce i presupposti, le riforme e le misure politiche connesse all'operazione. Queste sono volte ad aiutare l'Ucraina a mobilitare le entrate interne, a migliorare la sostenibilità e la qualità della spesa pubblica e a rafforzare i propri sistemi di gestione delle finanze pubbliche. I pagamenti vengono erogati a rate, subordinatamente al soddisfacente adempimento da parte dell'Ucraina delle riforme e delle condizioni pertinenti.

Per consentire l'erogazione di questa seconda rata, l'Ucraina ha soddisfatto tutte e 12 lecondizionipolitiche. Tra queste figuravano misure volte a mobilitare le entrate interne attraverso l'adozione di una normativa sulla tassazione dei redditi percepiti tramite piattaforme digitali, l'abolizione dell'esenzione dall'IVA per le importazioni commerciali di modesto valore contenute in pacchi postali e il miglioramento dell'adempimento fiscale. L'Ucraina ha inoltre portato avanti riforme volte a migliorare la pianificazione di bilancio e la gestione degli investimenti pubblici, a modernizzare i sistemidoganalie a rafforzare la revisione contabileesterna. Ciò testimonia gli sforzi compiuti dal paese nel portare avanti il proprio programma di riforme nonostante l'aggravarsi della situazione bellica. La Commissione sta inoltre erogando ulteriori 658 milioni di euro nell'ambito della componente "difesa" del prestito a sostegno dell'Ucraina. Si tratta del settimo versamento destinato alla difesa nell'ambito di tale strumento. I fondi sosterranno l'acquisto di droni, missili, radar, sistemi di guerra elettronica e munizioni per la difesa aerea dell'Ucraina.

Per il resto del 2026, sono disponibili 25,2 miliardi di euro di aiuti finanziari dell'Ue a favore dell'Ucraina. Tale importo comprende circa 20,9 miliardi di euro da erogare nell'ambito del prestito a sostegno dell'Ucraina, di cui 11,9 miliardi destinati a sostenere la capacità industriale della difesa ucraina e 9,0 miliardi a titolo di sostegno al bilancio.

