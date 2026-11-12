BRUXELLES- "Oggi c'è la necessità che l'Europa abbia una visione chiara e unita" sui negoziati in Ucraina e "credo che il contenuto determina il formato" che dovrà sedersi al tavolo dei negoziati. Lo ha detto il presidente franceseEmmanuel Macronarrivando al vertice della Comunità europea aggiungendo: "Siamo onesti, siamo noi europei, il Canada, l'Australia, il Giappone a sostenere gli ucraini perché il sostegno americano non c'è più".

"Quando, nel febbraio 2025, si è voluto sostenere l'Ucrainaabbiamo stabilito un obiettivo preciso: fornire supporto in termini di capacità e finanziamenti, e costruire soluzioni concrete; così abbiamo creato la 'coalizione dei volenterosi'", ha sottolineato il presidente francese rimarcando: "Dobbiamo riprendere l'iniziativa nel dialogo con la Russia, come europei, e solo allora verrà definito il formato".

