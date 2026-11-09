BRUXELLES - "Secondo quanto riportato dalla stampa, il fratello di Viktor Orbán, Áron Orbán, è stato posto in stato di fermo con l'accusa di traffico di esseri umani. L'Ufficio nazionale per il recupero e la tutela dei beni e l'Ufficio nazionale di investigazione stanno proseguendo le indagini". Lo rende noto in un tweet il primo ministro ungheresePeter Magyar.Ad anticipare la notizia era stato il sito di informazione Kontroll, di proprietà di Márton Magyar, fratello del primo ministro. In un comunicato, la polizia aveva annunciato in mattinata l'arresto di diverse persone a Budapest e in due località della contea di Pest, nell'ambito di due procedimenti penali in corso. L'operazione, condotta dalla Polizia investigativa nazionale (Nni) e dall'Ufficio nazionale per il recupero e la tutela dei beni (Nvvh), ha riguardato anche diverse perquisizioni domiciliari. Le autorità hanno promesso ulteriori dettagli sulle accuse nel pomeriggio.



Secondo il portaleTelex, lunedì mattina gli uomini del Centro antiterrorismo (Tek) sono intervenuti in un immobile a Fótliget riconducibile a una società di Áron Orbán. L'operazione è stata confermata da fonti vicine all'imprenditore, che tuttavia non hanno saputo confermare il suo eventuale fermo. Anche la presidente dell'Nvvh, Anna Unger, ha confermato al giornale che l'ufficio ha compiuto nuove attività investigative nel caso che coinvolge il fratello dell'ex premier, senza fornire ulteriori dettagli. L'inchiesta riguarda un presunto sistema di intermediazione per il rilascio di visti e permessi di soggiorno a cittadini stranieri, in particolare vietnamiti e nepalesi. Telex aveva ricostruito nel maggio 2025 gli affari di Áron Orbán e dei suoi soci, facendo riferimento anche a una registrazione audio nella quale il fratello dell'allora premier discuteva di pratiche per visti bloccate dalle autorità. Secondo il giornale, alcuni intermediari avrebbero chiesto denaro promettendo di facilitare le procedure grazie a contatti istituzionali. Due soci di Áron Orbán erano stati arrestati dopo le elezioni dello scorso aprile. Telex riferisce che uno di loro, G.B., è stato recentemente scarcerato. La testata ha inoltre raccolto la testimonianza di un interprete vietnamita residente a Budapest, che avrebbe avuto rapporti con gli indagati e incontrato due volte il fratello dell'ex premier.

