BRUXELLES - Domani i ministri dell'Interno di un folto gruppo di Paesi europei si riuniranno a Monaco per discutere di possibili modifiche alPatto sulla migrazione e l'asilo. In cima all'ordine del giorno vi è la richiesta alla Commissione Europea di presentare un pacchetto legislativo di "semplificazione" entro la metà del 2027. Lo riporta Euractiv citando un documento preparatorio dell'incontro.

In sostanza, a pochi mesi dall'entrata in applicazione del nuovo Patto europeo su migrazione e asilo, diversi governi europei vorrebbero già cambiarlo, col rischio di riaccendere i dibattiti che ne hanno accompagnato l'approvazione. Il tema sarà discusso alMunich Migration Meeting, al quale è prevista la partecipazione di almeno 18 paesi, Ue e non Ue come la Gran Bretagna, e del commissario europeo per gli Affari interni, Magnus Brunner. Stando alle indiscrezioni, i paesi valuteranno la semplificazione delle procedure di asilo e la possibilità di revocare più facilmente lo status di protezione in determinati casi - inclusi quelli che coinvolgono autori di reati gravi - prevedendo il successivo rimpatrio degli interessati. Il dibattito si svolge mentre la Commissione sta preparando modifiche riguardanti Frontex, l'agenzia europea di guardia di frontiera e costiera, ricorda la testata.

