BRUXELLES - "Oggi il mondo commemora i tre anni da quel tragico 7 ottobre 2023. Da quella fatidica mattina in cui i terroristi di Hamas massacrarono 1.195 persone in Israele. Dal giorno in cui 251 persone, tra cui bambini e anziani, furono strappate dalle loro case e prese in ostaggio. Ci sono giorni che rimangono impressi nella memoria. Le ferite sono ancora aperte per così tante persone. Il Parlamento europeo ricorda le vittime di quella giornata di orrore, rinnovando il proprio impegno a porre fine al terrorismo, a trovare una via verso la pace e a raddoppiare gli sforzi per sradicare l'antico male dell'antisemitismo". Lo scrive sui suoi social la presidente del Parlamento europeoRoberta Metsola.

