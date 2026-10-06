STRASBURGO - "Un membro del Parlamento europeo è stato filmato nel corso di un ricordo delle vittime del 7 ottobre qui a Strasburgo: questa persona avrebbe buttato per terra la bandiera di Israele e quella dell'Unione europea. Prendiamo molto sul serio questo danno e saranno attuate tutte le misure del regolamento interno, inclusa l'audizione dei presenti. Il Parlamento europeo è un luogo in cui tutti si devono sentire sicuri e noi respingiamo qualsiasi azione di chi vuole ridurre questo senso di protezione". Lo ha detto la presidente del Parlamento europeoRoberta Metsolain plenaria, in merito ai presunti fatti che riguardano l'eurodeputata della Sinistra Ue Rima Hassan, accusata da alcuni colleghi di aver "profanato" la mostra organizzata negli edifici del Pe per ricordare le vittime del 7 ottobre.

