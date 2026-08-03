Luce verde dalla Commissione europeaa un regime di aiuti di Stato da 20 milioni di euro per le imprese agricole e ittiche del Friuli-Venezia Giulia contro l'aumento dei prezzi dei carburanti e dei fertilizzanti trainati dalla crisi inMedio Oriente. Lo annuncia l'esecutivo europeo in una nota, precisando che lo schema resterà in vigore fino a fine dicembre.

Gli aiuti, si legge ancora, saranno erogati in forma disovvenzioni dirette e prestiti agevolatie determinati in base alla superficie dei terreni utilizzati per la produzione di prodotti agricoli e in base alle stime del consumo di carburante nella produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, con un tetto fino a50.000 euro per beneficiario. L'aiuto è erogato dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

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