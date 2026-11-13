BRUXELLES - La scelta di chi rappresenterà l'Europa ai negoziati di pace sull'Ucraina deve essere presa "entro una o due settimane". Lo ha dichiarato il premier irlandeseMicheal Martin, presidente di turno dell'Ue, arrivando al vertice informale dei Ventisette a Dublino. "Mi auguro che le discussioni di oggi portino chiarezza su questo punto", ha spiegato Martin, ricordando che "c'è ancora del lavoro da fare da qui al Consiglio straordinario tra due settimane". Il premier ha sottolineato che "la questione deve essere definitivamente risolta entro una o due settimane".

"In una forma o nell'altra, credo che ci sarà una componente E3" nella rappresentanza europea ai negoziati di pace sull'Ucraina, ha chiarito Martin precisando comunque di non avere preferenze per un formato specifico. "Non credo che possa essere soltanto una dimensione dell'Unione europea, perché la coalizione dei volenterosi va ben oltre l'Ue", ha sottolineato, ricordando il ruolo significativo svolto da Regno Unito e Norvegia. "È una questione che riguarda l'intero continente europeo". Per Martin, "il contenuto di un eventuale accordo di pace è importante quanto chi rappresenta l'Europa". Occorre quindi definire le condizioni per una pace duratura, a partire dalle "garanzie di sicurezza", dalla ricostruzione dell'Ucraina e dal suo sostegno nel quadro di una futura adesione all'Ue.

